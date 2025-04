Uuest nädalast kontrollib keskkonnaamet pesitsusrahust kinnipidamist metsatöödel

Kõige intensiivsem pesitsusperiood on kevad ja suve algus, mil lindudele peab andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks. Lindude pesitsusaegne häirimine on seadusega keelatud ja kui kontrolli käigus tuvastatakse lindude pesitsemine, raie peatatakse.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu sõnul on kevadsuviste raiete aktiivsus viimastel aastatel oluliselt vähenenud ja see mõjutas positiivselt metsalindude arvukust. "Eestis vähenes metsalindude arvukus aastatel 1983–2018 ligi veerandi võrra. Alates 2020. aastast on metsalindude arvukuse langus pidurdunud, mille üheks põhjuseks on kevadsuvise raie vähenemine. Üha rohkem metsaomanikke arvestavad kevadise pesitsusrahuga ja valivad vajalikeks raietöödeks mõistliku aja," ütles Avarsalu.

Üle 90 protsendi metsalindude pesitsuspaaridest lõpetavad pesitsuse juuni lõpuks. Hilisemaid pesitsusi on rohkem viljakates ja vanades metsades ning vähem vaeste kasvukohatüübi metsades.

Ka pesitusrahust kinnipidamise kontrollide kavandamisel keskendub Keskkonnaamet eelkõige kaitsealadele ja linnurikastele metsadele, kus häirimise mõju metsalinnustikule on kõige suurem. Kaitsealadel on raiete piiramine põhjendatud kogu territooriumil, kuna need alad on loodud elurikkuse kaitseks, arvestades liikide vajadusi.

Pesitsusrahu perioodil on metsakaitseekspertiisi alusel lubatud aktiivse üraskikolde likvideerimine, sest üraskite tõrjeks on hädavajalik just kevadine raie.

Keskkonnaameti ja keskkonnaagentuuri kootöös valminud puistute maatriksis hinnatakse tõenäolist linnurikkust ja pesitsemise tõenäosust puistu vanuse ja kasvukohatüübi andmeid arvestades. Metsaomanikud saavad kontrollida eraldise kasvukohatüüpi ja vanust metsaportaalis ning selle alusel hinnata lindude pesitsemise tõenäosust.

Eelmisel aastal pesitsusrahu ajal peatati 33 raiet ja tuvastati kaheksa Eesti looduse infosüsteemi kandmata kaitsealuse liigi pesitsemine.