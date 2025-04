Disainipäeva korraldajad tõid koju pronksmuna

27. korda toimuv loovuskonkurss on kasvanud Eesti turundusvaldkonna kõige oodatumaks sündmuseks. Aasta Kuldmuna konkursile esitati tänavu rekordilised 1079 tööd. Võistluse zürii nägi kaks päeva vaeva, et välja valida finalistid.

Just viimases õnnestus pärnakatel auhind napsata. Tegemist on märgilise sündmusega, sest konkursi pika ajaloo jooksul on see esimene kord, mil Pärnus toimuv sündmus üritusturunduse kategoorias Kuldmuna tunnustuse sai.