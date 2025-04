Tõsine kitsaskoht Laste kaitsmiseks napib töötajaid

Häädemeeste vallas on palgal üks lastekaitsenõunik. Pea kolm aastat seal töötanud Eliise Erissaar möönab, et töökoormus on suur. Vajadus veel ühe lastekaitsetöötaja järele on olemas. See võimaldaks teha rohkem sisulist tööd. Ennetuselegi, mis nõuab süsteemsust ja järjepidevust, praegu väga aega ei jagu. Ühelt poolt kasvab koormus selle tõttu, et pöördumisi tehakse rohkem, teisest küljest lisab riik omavalitsusele kohustusi, mis puudutavad lastekaitsetöötajaidki.