Koduotsija Väike sõber jäeti maha: kas Sille võiks olla teie kass?

Sille on tänini Pärnumaa loomade varjupaigas ja ootab alates veebruari keskpaigast uut algust. Ta on valmis kolima, kui mitte kohe südamesse, siis vähemalt uue kodu vaibale.



Kolmeaastane Sille jäi kodutuks, kui omanik talle varjupaika järele ei tulnud. Foto: Pärnumaa loomade varjupaik

Varjupaiga töötaja Kerttu Kirspuu jutu järgi on Sille ootamatust elumuutusest veel stressis ja hoiab omaette. "Ta on pigem peidus, kuid väga sõbralik ja paitades lööb nurru," selgitas Kirspuu ja lisas, et teiste kassidega pole Sillel probleeme tekkinud. "Sülle ta ise ei tule. See kõik on ilmselt sellest, et ta pole veel harjunud uue keskkonnaga ja pelgab."



Selline käitumine pole midagi tavatut. Paljud loomad vajavad aega, et uues kohas päriselt avaneda. Ja just selleks ongi vaja kodu, kus päris oma nurgake ja inimene teeksid imet. "See kindlasti toimuks kiiremini, kui tal oleks oma turvaline kodu," usub Kirspuu.



Segaduses Sille hoiab varjupaigas omaette. Foto: Pärnumaa loomade varjupaik

Sillele on kõik vajalikud protseduurid tehtud: tal on kiip, ta on steriliseeritud ja saanud parasiiditõrje. Nii saab uus omanik temaga kohe kooselu nautima hakata, ilma et peaks loomaarsti juures aega ja raha kulutama.