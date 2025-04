Linnavalitsus ja Bolt leppisid kokku tõukerataste laenutamise reeglites

Linn andis ettevõttele õiguse kasutada oma kinnistuid tõukerataste parklatena. Lepingu järgi on linnamaal vähemalt 25 tõukerataste parklat, mille asukoht kooskõlastatakse linnavalitsuse liikluse peaspetsialistiga. Parklad on mõeldud kasutamiseks kõigile sarnase teenuse pakkujatele, ent praegu pole teada, et keegi peale Bolti Pärnus tõukerataste laenutamise vastu huvi tunneks.