Kulutuli levis kiiresti metsa

Kell 16.07 said päästjad teate, et Lääneranna vallas Veltsa külas on maha kukkunud elektriliini tõttu süttinud põlema maapind ja tuli levib tuule tõttu jõudsalt edasi. Päästjate saabumise hetkeks põles umbes hektari jagu liinialust maad ja tuli levis kiiresti metsa. Päästjad asusid tulekahju piirama kustutusvõimekusega maastikusõidukite ja kululuudadega. Nad panid umbes kahele hektarile levinud põlengule lõpu kella 17.15ks.