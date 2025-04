Lõkkest lennanud sädemed süütasid põllu

Samal õhtul kella veerand seitsme ajal teatati põlengust Lääneranna vallas Parivere külas, kus lõkkest lennanud sädemed olid süüdanud põllu ligemale 50 meetril. Ka see põleng saadi kiiresti kontrolli alla: tuli kustutati 17 minutiga.

Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on Eestis aasta ringi keelatud. Keelust üleastujat saab karistada kuni 1200eurose trahviga ja võib juhtuda, et hüvitada tuleb põlenguga tekitatud kahjugi.