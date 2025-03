Rail Balticu ehitus peatub, edasi minnakse hoopis Trail Balticuga

Peaminister Kristen Michal kinnitas kriisiolukorda, öeldes: "Oleme teinud kõik endast oleneva, et projektile raha leida, kuid Euroopa Liidu eelarveprotsess osutus ettearvamatuks ja Eesti riigieelarves on praegu muud prioriteedid. On kurb tõdeda, et Rail Baltic jääbki unistuseks."

Vastne taristuminister Kuldar Leis väljendas eile hommikul erakorraliselt riigikogus sõna võttes samuti kahetsust. "Olen isiklikult pettunud, et selline regionaalselt oluline projekt on nüüd hädas. Püüame leida alternatiivseid lahendusi ja loodame, et projekt tulevikus taas jalad alla võtab, kuid praegu tuleb tunnistada, et olukord on keeruline," tõdes ta.



Taristuminister Kuldar Leis pidi oma esimese tõsise etteaste riigikogus tegema eile, kui selgus, et Rail Balticu rajamine jääb soiku. Foto: Jürgen Randma

Projekti Eesti eestvedaja Anvar Salomets on löödud, sest suur osa ettevalmistustöid on tehtud ja osa maadki välja ostetud. Ometi näeb ta olukorras positiivsetki. "Praegune seisak annab meile võimaluse projekt uuesti läbi mõelda ja vajadusel korrigeerida, et see veel paremini vastaks meie majanduslikele, keskkondlikele ja sotsiaalsetele vajadustele," teatas ta.

Eile pärastlõunal kogunesid ministrid Stenbocki majja asja arutama. Vahetult enne lehe trükkiminekut teatati valminud alternatiivsest plaanist. “Rail Balticu raudtee rajamisele järgnenud finantseerimismured on viinud loova lahenduseni: Baltikumi ühendav moodne matkarada Trail Baltic, mis pakub uue hingamise piirkonna transpordi ja turismi arengusse. Uus projekt tõotab ühendada inimesed ja looduse säästlikel ning tervislikel viisidel,” sõnas peaminister Michal pärast paaritunnist arutelu antud lühikesel pressikonverentsil.