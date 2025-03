Uuringu järgi on pärnumaalased keskmisest haigemad

​Maakonniti on haiguskoormuses suured käärid. Piirkondades, kus on madalam haridustase ja sissetulek ning suurem tööpuudus, võib täheldada rahvastiku suuremat tervisekaotust. Eesti keskmine on 309, kuid Pärnumaal on kaotatud eluaastaid 1000 elaniku kohta 329. Riigi keskmisest on see näitaja väiksem Tartu, Harju ja Rapla maakonnas, kõige suurem aga Hiiu maakonnas: 409 eluaastat 1000 elaniku kohta.