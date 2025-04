Galerii Aplaus väärikatele pärnakatele: teenetemärk tõi nii mõnelegi tänupisara silma

Linnavolikogu esimees Suursild arutles pidukõnes selle üle, mis teevad linnast linna, kas need on pargid, sillad, tänavad või veelgi rohkem inimesed, kes selles aegruumis elavad, töötavad, puhkavad. Arutlus oli hea üleminek, et alustada trikoloori ja Pärnu linna lippude taustal sädevil publiku ees tähtsaimat toimingut, Pärnu linna teenetemärkide üleandmist numbrist 180 numbrini 192. Võtame vastseid teenetemärkide kavalere selles järjekorras.