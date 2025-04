Naiskodukaitsjad ja kodutütred võtsid mõõtu üle ööpäeva kestnud retkel

"Liilia Retk ei ole pelgalt ainult nii-öelda mõõduvõtja võistlus, vaid see on ka praktika ja kogemus tulevaseks eluks, sest need olukorrad võivad ette tulla igapäevaelus, kriisi- ja sõjaolukorras," sõnas Lääne maakaitseringkonna ülem, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik Raigo Paimla pühapäeval Vändra kultuurimajas.