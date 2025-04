Triin Mäger Hundipilguga poiste käänuline teekond

Ma olen nii alandlikult tänulik, et selline kodumaine film on tehtud. Et see tekitab nii palju kõneainet ja toob avalikkuse ette teemad, mis tänapäeva noorte eluski on esindatud: grupisurve, vägivald, uimastid, emotsionaalne hooletusse jäetus ja vanemate endi pahed, enesetapumõtted. Et inimesed räägivad. Spetsialistid analüüsivad (olen üks neist). Jagavad infot, kust saada nõu ja tuge. Et noored ise räägivad ja saavad aru, kuidas võiks olla teisiti. Mu süda rõõmustas, kui lugesin Pärnu Postimehest (vt Anu Jürisson, “Uues Eesti filmis mängiv 13aastane Jaan Sander võtetel Fränkiga eriti ei kohtunudki", PP 25.03), et noortega olid võtteplatsil psühholoogid, kes neid raskeid teemasid nendega käsitlesid, ja et on koostatud tunnimaterjal, kuidas noortega filmis kajastatud teemadest rääkida (koolitunnis, noortekeskuses, kodus). See annab lootust, et pealekasvav põlvkond on ikkagi natuke targem ja parem ja vähem hukas! Tervem!