Siinsetes keldrites märgati mitut talvituvat nahkhiirt

Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Christel Rose Bachmann selgitas blogipostituses, et kuigi levinud on arvamus, nagu nahkhiired talvituksid valdavalt suurtes koobastes, siis tegelikult pakuvad ka paljud ehitised neile sobivat talvekodu.

“Meie 12 nahkhiireliigist seitse võivad otsida omale talvituspaika keldrist, garaažist või isegi heinaküünist, kui seal on neile sobiv temperatuur ja leidub ohtralt pragusid peitu pugemiseks,” selgitas spetsialist.

Vabatahtliku seire käigus esitati kokku 104 vaatlust, millest 24 olid nullvaatlused. See tähendab, et vaadeldud kelder on küll talvituspaigaks sobilik, kuid kahjuks ükski nahkhiir seda veel avastanud pole.