Kunagise eduka videomängutootja raskused ei tekkinud üleöö

Siis tuli krahh. Palu sõnutsi teatas Galaxy Raceri tegevjuht Paul Roy, et 4,2 miljonit dollarit ehk pea 3,8 miljonit eurot ta enam üle ei kanna. Mullu sügisel ütles Palu, et Gamecani bilanss on miinuses kolme miljoni euroga – see hõlmab nii maksmata palku, võlgu partneritele ja teenusepakkujatele kui varem võetud laene.