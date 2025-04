Siiski tuleb regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna projektijuht Andrus Raamatu teatel arvestada, et tegemist on testperioodiga ja andmete edastamises võib esineda tõrkeid. Näiteks ei kuvanud kaardirakendus reedel Sindi ja Pärnu vahet sõitva 40 liini bussi asukohta ja ka Tõstamaale ning Tootsi suunduvaid busse. Laupäeval oli nimetatud sõidukite andmed aga juba nähtavad. Raamat juhtis tähelepanu, et kui kaardil infot ei ole, siis ei pruugi see tähendada, et bussi ei tule.