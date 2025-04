Neljarealised teed ja ohutum ületus: ülevaade maakonna tänavustest teetöödest

Teehoiule kogu Eestis on eraldatud 168 miljonit eurot. Pärnumaal näiteks algavad uutest suurematest objektidest tööd Are–Nurme 2+2-teelõigul. Liivi teele hakatakse rajama Rail Balticu käigu- ja rattatunnelit. Peale selle jätkuvad tööd Pärnu–Sauga neljarealisel teelõigul, mis tänavu sügiseks valmib. Algust on tehtud ka Sindi-Lodja silla ettevalmistustöödega.

Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee ja Randivälja tee ristmik Tammistes ehitatakse turvalisemaks. Praegu puudub seal teeületuskoht, samas asub ristmikul bussipeatus. Plaanis on rajada sõidusuundi eraldav liiklussaarega ülekäigukoht ja vasakpöörderada Randivälja tee ristmiku juurde. Bussipeatusi liigutatakse nii, et Randivälja teelt parempööret tehes ei satuks sõiduk bussitaskusse.