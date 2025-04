Keskkonnaagentuur selgitab välja, mida peaks tegema tuugenijäätmetega

Seetõttu asub keskkonnaagentuur kliimaministeeriumi tellimusel ning Euroopa Liidu RePowerEU rahastuse toel koostama analüüsi, millega kaardistada tuulikute elutsükli lõppfaas ja anda ülevaade ülejäänud riikide parima praktika ja kogemuse kohta lõppkäitlusel. See aitab paremini mõista, kuidas tagada kindlustunne, et tuulikuid käideldakse nõuetekohaselt ka siis, kui arendaja on tegevuse lõpetanud või näiteks vahetunud.

"Meie vanim tuulepark on 22aastane ja töötab tänini, mistõttu Eestis on seni tekkinud jäätmetena vaid tuulikute üksikkomponente. Selleks aga, et tulevikus töö lõpetanud tuulikuid käideldaks nõuetekohaselt, peame juba praegu ettevalmistusi tegema. Nii oleme paremini toeks omavalitsustele, et juba tuuleparke plaanides oleks suurem teadlikkus ka tuuliku elukaare lõpu suhtes," ütles keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.