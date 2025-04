Graafikud Eesti kõige rahulolematumad inimesed elavad Lääneranna vallas

"Kolmanda kooliastme kättesaadavus vallas vähenes," tõdes Saare. "Lasteaiad jäid samadesse kohtadesse alles, sisuliselt kadus ära kolmas kooliaste. Metskülas ja Lõpel kogu kool, aga need on ikkagi Lihulale suhteliselt lähedal ja bussiühendus on seal rahuldav. Aga loomulikult, oli kool ja enam pole, see on seda fooni loonud."