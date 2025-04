Galerii Rääma sillale püstitatud hiigeltelgi all antakse kuuma. Sõna otseses mõttes

Silda ehitava INF Infra OÜ juhatuse liige Robert Sinikas tõdes, et ilmataat on olnud ehitajate paadis ja lubanud hakata osa töödega pihta kuu aega varem kui mõnel tavapärasel kevadel.

Nii alustati mullu betoonitud silla tekiplaadile hüdroisolatsiooni paigaldamist suure valge telgi all juba aprilli alguses. Mitte et see töö oleks valgust kartev, aga hüdroisolatsioon tuleb panna kuivale aluspinnale.

“Selleks et saaksime hüdroisolatsioonitöid teha varakevadel, oleme sillale kinnitanud suure telgi. Tänu telgile ei ole me töödel enam sademetest sõltuvad.” seletas Sinikas ja märkis, et hüdroisolatsioon tuleb paigaldada ligemale 4500 ruutmeetrile. Seda on pea kümme korda rohkem kui mõnel keskmisel Eesti sillal.

Sinikas avaldas lootust, et kuu teises pooles on ilm juba nii soe, et ehitusmeestel pole telki enam vaja ja tööd saab teha lageda taeva all.