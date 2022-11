Üle pika aja sai nurgakivi tuugenipark

Rajatava tuuleelektrijaama kinnistud paiknevad kolmel alal Kamali ja Tõlla külas. Praeguseks on valatud ühe tuuliku vundament. Ülejäänud kaheksa puhul on ehitustööga samuti alustatud. Tuulikute teenindamiseks on valminud juurdepääsu teed, montaažiplats, rajatakse alajaama. “Taristut on siin omajagu,” tõdes osaühingu Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist.

Saarde tuulikud on kavandatud elektrit tootma vähemalt 30 aastat. Just nii pikaks ajaks on Tammisti kinnitusel sõlmitud tuugenite tarnijafirma Vestasega hooldusleping. Pärast tuulegeneraatorite eluea lõppu tuleb arendajal need maha võtta. Selline klausel on sees lepingus maaomanikegagi. Nimelt rendib arendaja tuulikute tarvis maad eraomanikelt. Tammist märkis, et variant on asendada käigust välja läinud tuulikud uutega. Selline lahendus, et samasse kohta rajatakse uus tuulik, on tema andmeil Euroopas tavapärane.