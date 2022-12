Andrei Korobeinik ⟩ Kas Via Baltica sai lõpuks valmis?

Erilist tähelepanu tahan pöörata Pärnumaale üliolulisele Via Baltica ehitusele, mis nüüd on 20 aasta võrra edasi lükatud ja mida kirglikult kirjeldab ka Reformierakonna esindaja riigikogus Toomas Kivimägi.

Oma leheartiklis (vt Toomas Kivimägi, “Via Balticast on saanud (riigi) prioriteet”, PP 14.12) viskub Kivimägi ambrasuurile ja väidab, et Via Balticast on saanud riigi ja kahtlemata tema enda prioriteet ja nüüd, pärast ehitusplaanide tühistamist ehitatakse hoopis rohkem ja paremini.