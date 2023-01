Mida vanemaks sain, seda ebaloogilisem kogu pühadetrall tundus. Kuidas see võimalik on, et üks väidetavalt sadu aastaid vana papi käib kõik maailma head (!) lapsed pühade ajal läbi? Kui kiiresti see saan õigupoolest sõitma peaks? Kuidas ta üldse saaniga sõita saab, kui maa must? Miks ta mõnikord Sepo Seemani häälega räägib?