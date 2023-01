Virtsu muuseum digib fotokogu

Virtsu muuseumi juhataja, piirkonna ajaloole pühendunud Jüri Mõniste nentis, et digiteeritud paberfotod on vaid nädalapäevad kodulehel avalikud olnud ja nendega tutvunute tagasisidet veel pole, kuid ta on tänulik täpsustuste eest, kes on pildil, kus ja millal see on tehtud.