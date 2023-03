Vastulause Al Paldrokile ⟩ Andrus Haugas: Kultuuris seame sihte üheskoos

Sihtide seadmine on tõepoolest vajalik, kusjuures oluline on, et need seataks mitte ainult endale, vaid kogu kultuurivaldkonnale ja sihtide seadmisel osaleksid ka kultuuritegijad. Kui sihid on seatud üheskoos, siis on ka „meie tunne“ tugevam, koostööeeldused paremad ja sihtide suunas kulgemine tulemuslikum.