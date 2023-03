KIRI LÕPELT ⟩ Lääneranna volinikud, peatage lumepall!

Lugupeetud vallavanem, abivallavanem ja volikogu liikmed!

Mõni kuu tagasi sai vastu võetud valla arengukava, praegu toimuv käib sellele risti vastu. Ja samal ajal näitame näpuga koolidele, kellel on arengukava tegemata. Miks neid arengukavasid vaja on, kui neid ei järgita?

Lõpe kogukond on olnud nõus tulema vastu, kui valla rahaline olukord on kehv. Eelmisel aastal nõustusime läbirääkimiste tulemusel, et kolmas kooliaste suletakse. Kogunesime rahva ja vallavalitsusega, arutasime tulevikuplaane. Selle karistuseks jääme reedel oma koolist ilma.

Eelmisel aastal kohtusid valla esindajad ja rahvas. Siia lubati kuueklassilist algkooli ja kooli kolimist klubihoonesse, koos lasteaia ja raamatukoguga. See öeldi korduvalt mitmel kohtumisel selgelt välja, need on protokollitud ja dokumendiregistris olemas.



Varasemad kokkulepped on ka protokollitud. Foto: Hegert Vesik





Raamatukogus plaaniti raha puudusel muutust: raamatud oli kavas panna avatud riiulitele. Lahendusele telliti eskiis 5040 euro eest. Tehti koostööd. Plaane arutati ka hoolekogus mitu korda ja parendati jooniseid. Kõik oli nagu päris ja me uskusime seda. Me ei ole allkirju kogunud ega vastu võidelnud, me tegime ettepanekuid ja mõtlesime kaasa.



