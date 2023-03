Lääneranna koolide kärpeplaanile tehtud ettepanekutest paistab vastuseis

Eelnõu järgi jätkaks tulevast õppeaastast Koonga kool koolieelse lasteasutuse ja neljaklassilise koolina. Kaoksid teine ja kolmas kooliaste. Sama saatus tabaks Virtsu ja Varbla kooli. Kõmsi lasteaiast-algkoolist on plaanis kaotada 5. ja 6. klass ehk see jätkaks 1. septembrist lasteaia ja neljaklassilise koolina. Lõpe ja Metsküla kooli uksed jääksid 1. septembrist suletuks. Lõpel asuv lasteaed liidetakse asutusena Koonga kooliga.

Möödunud esmaspäevaks pidid valla koolide hoolekogud, noortevolikogu ja volikogu alalised komisjonid tegema ettepanekud eelnõule. Enamik koolide hoolekogusid on plaanile vastu. Välja toodi, et analüüs on otsuste tegemiseks puudulik ja bussitranspordi maksumuse arvutused umbkaudsed ja tõendamata.