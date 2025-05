Pärnu jõeäärne täiturg tuleb taas

Eelmine suvi jäi Pärnu täiturul vahele justnimelt sobiva platsi puudumise tõttu. Enne seda löödi nädalavahetusel laat lahti Laia tänava ääres, kuhu nüüdseks on kerkinud uus sild. Kui platsil läks ehituseks, kolisid vanakraami müüjad Tallinna maanteele Noorte väljaku kõrvale parklasse, kuid mullu see enam võimalik polnud, sest sinna loodi üks vähestest linna tasuta parklatest.

2014. aastast alates täituru toimumist vedanud Maris Niin tunnistab, et otsis pidevalt sellele uut kohta: uuris eri maatükke, levitas sõna tuttavate hulgas. Lõpuks löödi käed Port Arturi ja Viljo Vetikuga, kes loovutas vanakraami müüjatele osa Lai 10 hoovist - platsi, kus varem kõrgus segutorn, kuid nüüdseks on koht siledaks lükatud. "Port Artur tuli kenasti vastu ja arvas, et võiksime seal platsil olla, selle eest hoolt kanda, sinna elu tuua, natuke melu tuua jõe äärde, sellist mõnusat suvist suminat ja niimoodi kokkuleppele saimegi," seletas Niin.