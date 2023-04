Nädalast jäi kõlama ⟩ Augud ekraanil

Mitmest Pärnumaa omavalitsusestki kostis kiidusõnu, et kaardirakendust on lihtne ja mugav kasutada. Mõistagi soovime, et kevadise temperatuurikõikumisega lagunevad teed saavad kärmelt korda. Ja kui see rakendus aitab kerge vaevaga üles leida ohtlikud augud ilma järjepidevalt teid läbi kammimata, võidame kõik.