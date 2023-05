Taskuhääling ⟩ “Sõnu ei söö”: kumb kestab kauem, kas Jannseni pronkskuju või ajaleht?

Mets : Eks Pärnu Postimees ole ajas palju muutunud ja meie mõtted ja plaanid samamoodi. Ma mäletan, et kui esimene Pärnu Postimehe digiväljaanne tuli, ei mõelnud me ju, et hakkame jooksvalt sinna kohe sama päeva uudiseid panema. See oli ikkagi paberlehe peegeldus.

Erala: Ma tahtsin lisada, et veeb paberlehe peegeldusena on tõesti ammu olemast lakanud. Paberi peal on ühtmoodi võimalused lugejat köita, talle seda sisu pakkuda, aga veebis on neid võimalusi veel palju-palju rohkem. Ma julgen siin küll oma toimetust esile tõsta: meie veebist leiab videolugusid, podcast’e, ülekandeid, väga ägedat graafilist materjali. Loo sõnum paberis ja veebis võib olla üks, aga viis, kuidas me seda välja mängime, mis lisandväärtust saame juurde panna, on väga erinev. Ma arvan, et meie paberlehe lugeja on märganud, et aeg-ajalt on lugude juurde trükitud QR-koodid, mida saab skannida oma telefoniga, ja need viivad siis veebi teistmoodi rikastatud lugudeni. Ma soovitan sellist hübriidtarbimist proovida.