Filmiilma telgitagused ⟩ Nässakas habe kuklasse ja läks!

Selline olukord on grimeerijate töös pea igapäevane. Peale selle tuleb neil pidevalt tegelda ka filmidesse palgatud noorte meeste või naiste taadiks või memmeks muutmisega. “Palganud siis kohe eakohase näitleja,” naeris Merlit Veldi, kes on Pärnust pärit grimmikunstnik, kes nüüd juba üle kümne aasta Tallinnas toimetanud. Ta teeb nägusid paljudes filmiprojektides ja sai selle eest EFTA (Eesti filmi- ja teleauhindade) galalgi nomineeritud.

Pärast vinget gala-nädalalõppu ja Bedwettersi kontserti sai talle selgeks, et just pärnakad on ühed sitked sellid üha enam tuure koguvas filminduses, kuhu nüüd oleks aga töökäsi juurde vaja. Esialgu kas või töövarjuna.