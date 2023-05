Üleskutse ⟩ Juunis võiks proovida rulluisutamist

“Ilus ilm kutsub üha rohkem nautima õues liikumist ning jalgratas ja rulluisk on suurepärasede ja kiired kulgemisvahendid, mis annavad mõnusa vabadustunde ja toovad liikumisrõõmu nii noorele kui vanemale inimesele,” ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg.

30. juunil 19.30 Pärnu jõe äärest startivat ühissõitu veab eest rulluisukooli asutaja ja treener Tõnis Paalme, kes on olnud Eesti meister kiirrulluisutamises, võitnud enamiku freeskate-rulluisukrosse Eestis. Tema nimel on maailmarekord tagurpidi uisutamises .

“Rulluisutamine on äärmiselt mitmekülgne spordiala, mis pakub palju avastamisrõõmu, eneseületamist ja eri liikumisvõimalusi. Rulluiskudega saab liigelda linnatänavatel, sõita kergliiklusteedel looduskaunites kohtades, suuremates siseruumides ja lustida skatepark’ides. Parim osa rulluisutamise juures on just vanus – alustada pole iial liiga hilja,” ütles Paalme.