Siiri Erala ⟩ See on teile, ministrid ja riigikogulased!

Pärnu Postimees on üks maakonnalehtedest, mis ilmub sel suvel harvemini kui tavaliselt. Vähendasime ilmumiskordi viielt kolmele, põhjuseks paberi ja kojukande väga suur hinnatõus. Meil oli valik, kas tõstame lehe hinda või teeme ajutise kärpe ilmumiskordades. Otsustasime viimase kasuks, sest tajume, et meie tellija taluvuspiir hinna suhtes on käes. Kuidas saab sellises olukorras üldse kellelegi tunduda, et vaat just ajakirjandus on see valdkond, millelt senisest suuremat koormist võtta?