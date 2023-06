Andrei Korobeinik ⟩ Eesti võiks mõelda suurkorporatsioonide reklaamimaksule

Kõik valitsuse plaanitud maksutõusud on mõeldud selleks, et leida pool miljardit eurot aastas. Just nii palju läheb maksma Reformierakonna kavandatud maksusoodustus rikastele Eesti elanikele. Selle kinnimaksmiseks tõuseb majutusasutuste ja ajakirjanduse käibemaks ja ka üldine käibemaks kasvab 22 protsendini, jäävad ära erakorralised pensionitõusud, väheneb omavalitsuste tulubaas ja palju muud.