Juhtkiri ⟩ Õnnetus, mis hüüdis tulles

Vägisi jääb mulje mõtteviisist, et kohalikul külateel võib promilliga paarutada sõidukõlbmatu autoga, ahistava turvavööga pole mõtet oma keha vaevata ja kurvidest hoolimata on lubatud gaasipedaali muljuda.

“Purjuspäi autorooli istumine ei ole inimese isiklik asi, see on meie kõige asi ja sellele tuleb reageerida,” kirjutas vandeadvokaat Indrek Sirk paar aastat tagasi Postimehes avaldatud arvamusloos .

Temaga saab ainult nõustuda. Paljud meist võivad ju mõelda, et kas on ikka õige rooli istunud napsutanud naabrimehe peale politseile kaevata. Või pidevalt külateel kihutavast noorsandist omavalitsusele teada anda.

Aga meile kõigile võiks see ikkagi korda minna. Eriti kui mõtleme, et ilmselgelt ohtlik roolikeeraja pruugib ohtu seada minu lähedase, tuttava, sõbra või pahaaimamatu võhivõõra elu.

Lihtne on pea ära pöörata ja vaikida, aga see on kõigist reageeringutest halvim. Politsei teeb juba mitmendat aastat kampaaniat “Sul on selgroogu”, mis annab selge juhise: “Ütle napsusele sõbrale: “Ära mine rooli!””. Need kolm sõna sobivad öelda neilegi, kes otseselt pole sõbrad: teretuttavale, oma naabruskonna inimesele või võhivõõrale, kes joobnuna autorooli kipub. Sellest järgmine samm on teavitada korrakaitsjaid. Kui sellest ei piisa ja ikka joobnuna rooli keerama asutakse, tuleb sellest politseile teada anda igal järgnevalgi korral.