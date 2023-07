Kolumn ⟩ Võim ei peaks olema probleemkoera käes

Ametkonnad, kust abi peaks saama – politsei, omavalitsus –, laiutavad käsi. Politsei ütleb, et nende pärusmaa oleks see siis, kui koer ründaks inimest. Eestis kehtivad regulatsioonid käsitlevad koera kui omandit, mitte kui elusolendit. Kui vigastada saab loom või riideese, on tegu tsiviilasjaga, mille kahju saab välja nõuda kohtus.