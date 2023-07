Suur lõukoer pääseb ikka ja jälle aiast välja ning hoiab vana meest hirmu all

Jaamaküla elanik on mitu korda tundnud kabuhirmu jooksus olnud suure Kaukaasia lambakoera ees, kes, hambad irevil, tema väikest koera piirab. Suure koera omanik leiab, et tema hoolealune ei ründa, vaid jookseb neist lihtsalt mööda. Seadusandlus jooksus koera pärast loomapidajat karistada ei luba, sanktsioonid järgnevad alles siis, kui kellelegi on hambad sisse löödud.