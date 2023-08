Esiteks: millal ometi jõe vasakule kaldale üks korralik ujumiskoht tuleb? Praegu käivad inimesed sooja ilmaga siin vähemalt kolmes eri kohas ennast vette kastmas, aga kõik need on turvamata ja ohtliku põhjaga. Pilli tänava pikendusel, kus ka hiljutine õnnetus juhtus, on väljas koguni hoiatav silt selle kohta. Ruumi ühele väikesele ujumiskohale oleks siin aga küll ja veel. Kui samas kõrval Jaansoni rajal ehitus pihta hakkas, olid kohalikud põnevil: ehk nüüd ometi? Aga sinna paigaldati hoopis veekraan. Ju vist selleks, et kuumal suvepäeval jahutuseks külma vett krae vahele lasta, sest vette ju ei pääse.