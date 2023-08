Tormi eel Pärnu jões hätta sattunud naise abistajagi vajus vee alla

Pealinnast pärit, kuid parasjagu Pärnus puhkust veetnud Kristel Kivipalu ja tema kaasa Sander Tint naasid kella 18 paiku oma peatuspaika jõe ääres Pilli tänaval. Väljas nägid nad veel, kuidas kaks naist jalutasid hommikumantlites poolsada meetrit eemale Pärnu jõe äärde ujuma. “Mõtlesin just, et nii tore on siin elada, kõik on siinsamas,” rääkis Kristel.