Repliik ⟩ Mehed tahavad teada, miks naised neid ei taha

“Ühiskondlikul tasandil sisendatakse meile, et naine kuulub riigile ja tema ainus funktsioon elus on toota väikesi eestlasi. Naine on meie ühiskonnas justkui ressurss ning vaikivad vägivallamehhanismid sisendavad meile kõigile, et naise funktsioon on suu kinni hoida ja teenida meest. Traagiline, kuid realistlik on see, et ehk peame ootama, kuni seadusloome pumba juurde saavad noored ja julged kodanikud, kes meie kaasajaga rohkem kursis ja suudavad seista kõigi, mitte ainult meeste privileegide eest.”