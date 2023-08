Galerii ⟩ Koidula pronkskuju sai Pärnu kirjandusfestivalil pärja pähe

Pärnu linnapea Romek tuletas festival avades meelde, et just tänavu on meie kodulinna kirjaniku Lydia Koidula 180. sünniaastapäev. Linnapea ülesandeks jäi asetada kirjandusfestivali puhul lillepärg meie armastatud luuletaja pronkskuju pähe.

Kosenkraniuse tõstis esile, et Pärnu kirjandusfestival toimub just Eesti taasiseseisvuspäeva ja ajaloolased väidavad, et Eesti riik ei oleks tekkinud, kui ei oleks arenenud meie kultuur ja kirjandus. „Kindlasti see festival väärtustab kõike seda. See on meie jaoks oluline, nii peas kui südames,” sõnas meer.