Mainitud artikkel pani sügavalt kahtlema meie linna liiklusspetsialisti pädevuses ja eesmärkides. Nüüdsest on meie linna loodud autode jaoks koridor, mida mööda saavad autojuhid kulgeda segamatult hommikuti kesklinna ja õhtuti sealt oma metsamajja. Kui varem oli Liiva ja Riia maantee ristis jalakäijal veel eesõigus autode ees, siis alates esmaspäevast seda enam pole. Selleks on Riia maantee algusse kinnitatud autojuhtidele eraldi tahvel, et kui sõidate meie linnas 45 kilomeetrit tunnis, olete peatamatu.