Riia maanteele tuleb roheline laine

Foorid on seadistatud nii, et autoga oleks võimalik läbida vahemaa keskmiselt 45kilomeetrise tunnikiirusega vahepeal peatumata. Esmane seadistus on tehtud suvise liiklusvoo järgi ja esmaspäevast, 4. septembrist hakatakse seda kohandama kooli algusega seotud sügisese liiklustihedusega. Liiklust jälgitakse paar nädalat ja vajadusel muudetakse fooriprogrammi.

Roheline laine arvestab sellega, et liiklusvoog erineb päeva jooksul. Foorid on seadistatud nii, et hommikul oleks mugavam linna sõita, päeval on arvestatud linnasisese liiklusega ja õhtul soovivad paljud autojuhid linnast välja sõita.