Aga seal on õpilased, on õpetajad, on edukas osalemine üleriigilistel aineolümpiaadidel, on noorte laulu- ja tantsupeol osalenud pererühm ja paljut, mida eeskujuks seada. Piirkonnas, kus hariduse juured ulatuvad sügavale, ning külas, mida on esmamainitud 1320. aastal, on kujunenud kogukond, kes ei tõmmanud vallavõimurite ees küüru selga, nagu ei teinud seda mats paruni ees. Aga advokaadi ja Massu mõisahärra juhitava volikogu käes on Exceli tabel, mille read peavad klappima, ja Lihulasse on vaja uut koolimaja.