Laura Kiviselg ⟩ Pärnu astub noorte kaasamise teel järgmise sammu

Mis siis muutub? Noortevolikogu kui osalusvorm on lahti seletatud noorsootööseaduses. Tegu on kohaliku omavalitsuse juures toimetava valitud noorte esinduskoguga, kes avaldab noorte vaatevinklist arvamust (Pärnu linna luubi all hoides) nii linnavolikogu kui -valitsuse tegemiste kohta. Seni on meil noortekogus toimetatud hea tahte alusel: soovija on kooli nõusoleku ja avalduse alusel organisatsiooni liikmeks saanud. Varsti aga ootavad noori ees valimised. Noored kandideerivad ning sihtgrupp saab enda jaoks sobiva kandidaadi poolt hääle anda. Enim hääli kogunud noored saavad kaheks aastaks noortevolikokku, et noorte huve kaitsta. Noor tähendab loodava noortevolikogu kontekstis 13–26aastast Pärnu linna elanikku või siinset õppurit.