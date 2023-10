Nädalast jäi kõlama ⟩ Pommiähvarduste lainest saab ainult õppida

“Eesti haridus- ja riigiasutusi tabanud pommiähvarduste lainega kaasnenud administratiivne ja bürokraatlik soov otsustamist vältida näitab, et keskvalitsus pole valmis tõhusaks kriisile reageerimiseks ka teoreetiliste hübriidohtude puhul,” võttis juhtunu väga täpselt ja tabavalt kokku Tallinna tehnikaülikooli doktorant ja kriisiuuringute keskuse kaasalgataja Anne-May Nagel Postimehes avaldatud arvamusloos . “See oli justkui õppus, milles paljastus meie süsteemi efektiivse otsustamise, aga ka kriisikommunikatsiooni hilinemine – see on probleem.”

Naiivne on loota, et hirmu külvavad hübriidrünnakud ei taba meid tulevikuski. Küsimus on vaid selles, millal ja millises vormis need toimuvad.