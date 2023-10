Heiko Leesment ⟩ Autostumine ja parkimine on nurjatu probleem

Berkley ülikooli teadlased Rittel ja Webber kirjeldasid täpselt poole sajandi eest (1973) ilmunud artiklis nurjatu probleemi määratlust ja võimalusi sellega toimetulekuks. Ilma liigselt detailidesse laskumata, koosneb maailm nende selgitusest lähtudes kolme tüüpi probleemidest. Esiteks on olemas lihtsad probleemid: need on sellised, mille lahendamiseks ei pea tegema suurt pingutust. Näiteks, kui sul on toas külm, paned akna kinni või keerad kütet peale. Bürokraatide jaoks on sääraste probleemide lahendamine käkitegu ja inimeste tegevuse suunamine lihtne.

Esimest kaht tüüpi kokku võttes on hädavajalik teada, et nii lihtsaid kui ka kompleksseid probleeme eristab kolmandast tüübist see, et neid mõlemaid on võimalik lahendada. Kusjuures lahendus tähendab seda, et olukord muutub mõõdetavalt soovitud suunas. Muutuse mõõdetavus on võimalik vaid siis, kui meil on fikseeritud probleemse olukorra hetkeseis, paika pandud võtmeindikaatorid, mõõtemetoodika jne. See on hädavajalik eeltingimus, et mõista, kas oleme päriselt midagi paremaks teinud või mitte. Kui tahta midagi päriselt parandada, peab ju olema ka võimalus faktiliselt teada saada, kas olukord üleüldse paraneks ja kuidas paranemist saaks objektiivselt mõõta.