Tuunitud parkimiskava näeb ette ranna piirkonna laiendamist

Pärnu linnavolikogu komisjonides, kus uue parkimiskorra määruse üle arutleti, nurisesid opositsioonipoliitikud selle üle, et neid linna elus suure muutuse plaanimisse ei kaasatud, ja tõid esile mitu aspekti, kus selle kasutegur on nende hinnangul kas väike või hoopis miinusmärgiga.

Plaanide järgi tullu maist kehtima hakkava parkimiskorra kohta on lubanud saata eelnõu välja töötanud linnavalitsusele küsimusi turismiettevõtted. Kavandatavad muudatused nörritavad ka tasulise parkimise alasse jäävaid elanikke, kellest osal tuleb hakata kodu juures parkimise raha välja käima.

Mõne nädala jooksul, kui suvepealinna parkimiskorra muudatuste kava on avalikkuse ees olnud, on eelnõu autor ehk linnavalitsus laiendanud selles kõige kõrgema parkimistasuga ranna rajooni tasulise parkimise ala Tammsaare puiesteelt kesklinna poole Karusselli tänavani.

“Tammsaarest kesklinna poole elavad inimesed arvasid ja analüüsijadki tõdesid, et randa suundujad võivad hakata parkima autosid väiksematele tänavatele, mis jäävad Tammsaare puiesteest ülespoole,” selgitas abilinnapea Irina Talviste muudatuse mõtet.

Ülejärgmise aasta algusest on plaanis kaotada ka nulleurone trahv, mille kontrolörid teevad esimesel parkimistingimuste rikkumisel.

Talviste väitel kaotatakse niinimetatud nulltrahv seetõttu, et see suurendab tuntavalt halduskoormust.

“Näiteks selle aasta seitsme kuuga on menetlejad teinud 2373 viivistasu nullmäära ja oleme linnakassase saanud trahviraha umbes 14 000. Kui nullmäära poleks, olnuks trahvisumma ligemale 71 000 eurot ehk saamata jäi 57 000 eurot. Võrdluseks: linnaeelarves mõeldud mänguväljakutele aastas 30 000 eurot. Selle kõrval on 57 000 eurot suur raha,” seletas abilinnapea.

Talviste ütles, et nulltrahv esimesel eksimusel, kui parkimiskell ununeb või jääb pahatahtlikult välja panemata, võib olla külalislahkuse näitaja, aga sellest pole kasu kohalikele.

Abilinnapea lisas, et muudatus hakkaks kehtima kaheksa kuud pärast uue parkimiskorra jõustumist seetõttu, et kui tehakse suur muudatus, on kindlasti inimesi, kes eksivad, aga nii jääks maist detsembrini küllalt aega kohaneda.