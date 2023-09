Kaart ⟩ Uus parkimiskord: Pärnu tasulise parkimise ala tahetakse laiendada Tammsaare puiesteeni

Talviste rõhutas, et parkimiskorra muutmise eesmärk pole linnale lisatulu koguda, vaid see teenib elukeskkonna parandamise huve.

“Meie peamine eesmärk on see, et peame muutma oma linnaruumi nii jalakäijatele kui kergliiklejatele inimsõbralikumaks. See kõik eeldab, et peame hakkama piirama autode kasutamist,” ütles ta. “Raha aspekt on alles pärast seda.”