Pärnu meeskonna mänedžeri Reio Tilga sõnutsi uuris klubi pärast Abelitise vigastust agentidelt, millised mängumehed on praegu suvepealinlastele jõukohase eelarvega saadaval, ja sai vastuseks, et jala ühe Poola meistriliiga klubi ukse vahele saanud Parkhomenko panide maal lepingut ei saa ja on vaba.