Suur lugu ⟩ Surmaavariis süüdistatav arst Ada Kraak avas kohtus esimest korda suu

Samal istungil küsitlesid Kraagi kaitsja Aivar Pilv, prokurör Lauri Jõgi ja kannatanute esindaja Indrek Sirk Eesti kohtuekspertiisi instituudi liiklusosakonna liikluseksperti Lembit Teesalu, kelle jutu järgi pole kahtlustki, et Kraak kaldus toona lauges paremkurvis autoga vastassuunavööndisse.

Eelmisel istungil andis tunnistust traagilise avarii ajal perega Lottemaalt koju Riiga teel olnud lätlane, kes liikus Kraagi juhitud mersu taga. Ta meenutas, et nad olid saanud sõita Mercedes-Benzi järel veidi maad, kui ta nägi, et sõiduk nende ees kaldus umbes 50–60 meetri kaugusel vastassuunavööndisse ja vastu tulnud autoga kokku põrkas. Kokkupõrge oli nii tugev, et mõlema sõiduki tagaosad tõusid üles.